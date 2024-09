Ristorante Adamante Brusaporto | un percorso gastronomico tra Bergamo e Sicilia a misura di famiglia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Guidata da Michele Monteleone, l'attività bergamasca unisce le tradizioni culinarie in un ambiente ideale sia per le famiglie sia per l'organizzazione di eventi. Da settembre, la collaborazione esclusiva con ilCalcio consolida ulteriormente il legame con la comunità locale., 2 settembre 2024 - La riapertura dopo la pausa estiva del(BG) è ricca di novità e riconferma il successo dei suoi primi anni di attività con delle chicche per veri intenditori. «A settembre prende il via una collaborazione esclusiva con ilCalcio: si tratta di un'importante partnership che riconosce il nostro impegno e consolida il nostro legame con il territorio», esordisce Michele Monteleone, intraprendente imprenditore che, con la sua visione fresca, ha fatto diun luogo di ospitalità e di eccellenza culinaria.