Papa Francesco si prepara per il viaggio più lungo

(Di lunedì 2 settembre 2024)si appresta a partire per quello che sarà ilpiùdel suo pontificato, un pellegrinaggio di 12 giorni che lo porterà in quattro paesi dell’Asia e dell’Oceania: Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor-Leste e Singapore. Ildi, che si svolgerà dal 2 al 13 settembre 2024, rappresenta una nuova tappa significativa nel dialogo interreligioso e nella promozione della pace, due temi chiave del pontificato di. Ecco cosa sappiamo sul nuovo itinerario., foto Ansa – VelvetMagUndi speranza e dialogo Ildiin Asia e Oceania è stato annunciato come un’iniziativa cruciale per rafforzare i legami con le comunità cattoliche locali e promuovere il dialogo interreligioso in una regione caratterizzata da una diversità religiosa e culturale straordinaria.