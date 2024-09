Meteo Toscana c’è una data per la fine del caldo Piogge e temperature in picchiata manca poco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Firenze, 2 settembre - Da giovedì prossimo ledovrebbero scendere, per poi calare ulteriormente nelsettimana, quando la colonnina di mercurio non dovrebbe superare i 25 gradi, attestandosi così sotto la media stagionale. Facciamo il puntocol consorzio Lamma. Ebbene, per quanto riguarda oggi possiamo attenderci un po’ di “instabilità pomeridiana, con rovesci e temporali diffusi, più probabili nelle zone centro meridionali della regione”. Potrebbe piovere anche lungo la costa. Dopo i 38 gradi di ieri a Firenze, oggi difficilmente andremo oltre i 32-33. Ma l’afa permane.