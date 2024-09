Lotto stanno giocando tutti questi cinque numeri

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 2 settembre 2024), eccoche stuzzicano molto l’attenzione degli utenti. Cosa potrebbe succedere nel corso delle prossime estrazioni Signori, eccoci di nuovo qui a parlarvi di un’usanza, probabilmente tutta italiana, che vede protagonisti alcuniche vuoi o non vuoi, in un modo o nell’altro, entrano nella testa dei giocatori e che è difficile davvero togliere. Certo, qui evidenziamo un’altra cosa, e non quelli che di solito sono legati alla Smorfia o ad altre cose. Un giocatore del(AnsaFoto) – Ilveggente.itQui parliamo deiritardatari, che sappiamo benissimo – e lo vediamo quando escono che raccolgono enormi vincite – di come stuzzichino i giocatori nel momento in cui qualcuno manca da troppo tempo da qualche ruota. Ora, domani ci sarà l’estrazione quindi adesso vi diciamo noi, grazie all’articolo di Agipronews.