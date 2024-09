Il 45% degli italiani rinuncia a partire pesa il caro-prezzi

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 2 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il 45%, circa 27 milioni di cittadini, non si è concesso una vacanza tra giugno e settembre. E’ quanto rileva il Codacons. Nel 2019 la percentuale di chiva alle vacanze estive si attestava al 39%, oggi è cresciuta di 6 punti. Alla base di tale trend negativo ilche ha colpito il comparto turistico: più di un cittadino su due, il 55% di chi non parte, motiva tale decisione con l’impossibilità di affrontare le spese legate ad una vacanza. Ed effettivamente a parità di notti fuori casa e di beni e servizi acquistati, la spro-capite di chi va in vacanza tra giugno e settembre è passata da una media di 950 euro del 2019 ai circa 1.200 euro del 2024, con un incremento di circa 250 euro a persona. I pacchetti vacanza nazionali hanno fatto registrare su base annua un rindel 37% ad agosto.