(Di lunedì 2 settembre 2024) Una disfatta annunciata per i partiti della Coalizione a Berlino nelle elezioni in due regioni della scomparsa Ddr. Secondo le prime proiezioni, indi solito precise, ine in, socialdemocratici, liberali e verdi, insieme raggiungono appena poco più del 10. Un risultato preoccupante a un anno dalle elezioni nazionali (settembre 2025). La settimana scorsa, a fatica, il governo centrale, dopo l’attentato a Solingen compiuto da un profugo siriano (tre morti sgozzati e otto feriti, cinque gravi) era riuscito a trovare un accordo sull’immigrazione e su nuove più drastiche misure di sicurezza. Troppo tardi per bloccare gli estremisti. A vincere come previsto l’AfD, il partito dell’estrema destra, che raddoppia i voti rispetto a cinque anni fa, e supera il 30 per cento.