E’ fatta per il passaggio di Osimhen al Galatasaray | stasera a Istanbul domani visite mediche e firma

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’attaccante nigerianoraggiungeràquesta sera, per completare il trasferimento in prestito secco fino a giugno 2025. Il futuro di Victorè finalmente deciso: l’attaccante nigeriano si unirà al. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky, il trasferimento è ormai cosa. L’accordo, raggiunto nelle ultime ore, prevede un prestito secco fino a giugno 2025, con il club turco che si farà carico interamente dello stipendio del giocatore. I dettagli dell’accordo L’intesa tra Napoli eè stata raggiunta in modo rapido, dopo che il trasferimento diall’Al Ahli era sfumato. Prima di partire per la Turchia, l’ex giocatore del Lille prolungherà il suo contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2027. Questo rappresenta una garanzia per il club partenopeo, che mantiene così il controllo sul cartellino del giocatore.