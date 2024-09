DoctorApp torna in crowdfunding e raccoglie oltre 150mila euro in poche ore Ora si punta al mezzo milione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ci sono voluteore per portare in overfunding la seconda campagna didi. L’obiettivo minimo di 100milaè stato superato grazie a quindici investitori che hanno aderito immediatamente all’offerta con. Ma facciamo un passo indietro.è un’azienda fondata nel 2018 che ha sviluppato e brevettato un sistema digitale per la gestione delle code e delle prenotazioni negli studi medici. Nel 2021, ha raccolto 350milacon la sua prima campagna di equtiysu CrowdFundMe seguita da un investimento di ulteriori 600miladi cui 400milada parte del Fondo Apollion.