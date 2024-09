Cooperazione progetti di sviluppo in Niger | avviso per le organizzazioni italiane

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 2 settembre 2024) È online il bando dell’Agenzia italiana per laallo(Aics) per l’affidamento della realizzazione dell’iniziativa ‘Intensificazione agroecologia e valorizzazione della filiera pelli e cuoio per loeconomico inclusivo delle regioni di Agadez e Tahoua (AGROPEC) AID 12979? adella società civile (osc). L’iniziativa – spiega l’Aics – intende contribuire all’aumento del benessere delle popolazioni delle regioni di Agadez e Tahoua, in, a partire dal miglioramento delle loro condizioni di sicurezza alimentare tramite l’aumento dei redditi, in particolare di donne e giovani, attraverso la valorizzazione dei sistemi agroalimentari e della filiera pelli e cuoio. L’Aics riferisce sul suo sito che la componente da affidare alleprevede due lotti.