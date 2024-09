Cina | settore logistico mantiene crescita costante ad agosto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2024) Pechino, 02 set – (Xinhua) – Ilcinese ha continuato a espandersi in modonel mese digrazie alladella domanda di logistica, secondo un rapporto delpubblicato oggi. L’indice che traccia il mercatodel Paese si e’ attestato al 51,5% nel mese di, con un aumento di 0,5 punti percentuali rispetto al mese precedente, secondo i dati della China Federation of Logistics and Purchasing. L’indice di stoccaggio ha guadagnato 3,7 punti percentuali rispetto al dato di luglio, raggiungendo il 50,2% nel mese di, secondo i dati della federazione.