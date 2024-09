Us Open 2024 | Cobolli si ferma contro Medvedev out al terzo turno anche Arnaldi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Sialil percorso di Flavioagli Usdi tennis. Il tennista classe 2002, dopo aver battuto avversari ostici come Duckworth e Bergs, non è riuscito nell’impresa di battere Daniil, che si è aggiudicato il match in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 6-3 in due ore e un quarto di gioco. Sul cemento dell’Arthur Ashe Stadium, il romano lotta dall’inizio alla fine, senza però riuscire ad impensierire realmente il russo, numero 5 al mondo, che ha dimostrato grande solidità .sfiderà agli ottavi Nuno Borges, reduce dal successo in cinque setJakub Mensik. Medesimo destino per Matteo, eliminato alda Jordan Thompson.