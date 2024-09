Un posto al sole trame dal 2 al 6 settembre 2024 | una dura prova per Ida

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 1 settembre 2024) Unalindugerà su Ida Kovalenko, nel corso della prossima settimana di programmazione. La ragazza, infatti, come annunciano ledella soap opera di Rai 3 dal 2 al 6, dovrà affrontare il processo contro sua zia e Lara Martinelli. Nel frattempo, Clara sarà in procinto di partorire, mentre Rosa sarà in apprensione e attenderà sue notizie. Le due donne saranno ignare del fatto che Eduardo sia alle prese con gli scagnozzi del boss Angelo Torrente che hanno avuto l'incarico di ucciderlo. Tuttavia, all'ultimo momento, Alberto compirà un gesto sorprendente e spingerà il rivale a prendere una difficile decisione. Michele e Silvia, invece, continueranno a mediare tra Guido e Mariella. I due, in particolare, proveranno a far riavvicinare la coppia, ma i loro tentativi si riveleranno vani.