Sono stato io ecco perché l’ho fatto Strage familiare uccisi a coltellate padre madre e figlio di 12 anni | un arresto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 1 settembre 2024) Una tranquilla villetta a Paderno Dugnano, comune situato nella provincia di Milano, è diventata teatro di una tragicache ha lasciato la comunità locale sconvolta e in lutto. La notte scorsa, in circostanze ancora da chiarire completamente, tre membri di una stessa famigliastati brutalmente assassinati all’interno della loro abitazione in via privata Gramsci. Le vittimeun uomo di 51, una donna di 48 e ildi 12. Il secondo, 17, che ha dato l’allarme, si trova in questo momento con gli inquirenti per ricostruire quanto accaduto.