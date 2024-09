Robecco sul Naviglio | in fattoria si torna a inizi Novecento tra galline della Ritirata lavanda vigne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024)sul(Milano) – Ricostruire una cascina con gli stili tipici di quelle che erano le vecchie fattoriepianura padana. Alla Lema di Carpenzago, frazione disul, ci sono riusciti. Si entra percorrendo un sentiero tra due filari di pioppi cipressini e sembra dire indietro nel tempo.che scorrazzano nei prati, vacche di razza varzese libere, serragli con le, una razza in via di estinzione. E l’architettura tipica delle vecchie corti. Raffaele De Cechi è colui che ci lavora e segue il ritmo delle stagioni. “Lavoro a seconda delle ore di luce – commenta – in estate arrivo anche a 15 ore al giorno. Poi, quando arriva il buio sempre più presto, le ore si riducono. In inverno, mi riposo un po’”. Prodotti stagionali, tutti a chilometro zero. La filosofia alla Lema è di fare tanti prodotti in piccole quantità.