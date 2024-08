Rievocazione Storica a Palmanova Le foto

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di domenica 1 settembre 2024)fino a domenica, sta rivivendo la sua storia rinascimentale con la“A.D. 1615 Palma alle Armi”. Una giornata, quella di oggi, fatta di grandi parate militari, battaglie in campo aperto, musica e balli rinascimentali, osterie, la vita militare e popolare del tempo. E in migliaia hanno risposto: famiglie con bambini, ragazzi o meno giovani hanno voluto scoprire l’accampamento delle milizie, vivere la battaglia da pochi passi, assistere alle sfilate in piazza. Si tratta dell’evento seicentesco con il più alto numero di partecipanti del sud Europa, sia per quanto riguarda il coinvolgimento dei cittadini, sia per il numero di rievocatori presenti, oltre 1.200, che per l’occasione si raduneranno nella città stellata, facenti parte di 60 gruppi storici provenienti da 15 Paesi europei differenti.