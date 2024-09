La bonaccia della campagna elettorale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Mentre tra Regione e governo è braccio di ferro sull’Election Day, ladelle due coalizioni prosegue quasi del tutto sottotraccia. Sarà che il continuo pressing su viale Aldo Moro per rivedere la data del 17 e 18 novembre sta gettando un’inattesa incertezza sul voto che invita tutti alla prudenza, sarà che agosto è sempre stato un mese a scartamento ridotto per la politica (si vedano anche le elezioni nazionali di due anni fa), ma finora, dopo la rapidissima scelta dei due candidati Michele de Pascale ed Elena Ugolini per centrosinistra e centrodestra, da qualche settimana si assiste a un clima di sostanziale. Poche proposte da una parte e dell’altra, quasi zero polemiche, se si fa eccezione per i rimborsi legati all’alluvione di un anno fa in Romagna, e ancor nessun faccia a faccia tra i due candidati, per il quale bisognerà aspettare fine settembre.