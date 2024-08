Di Lorenzo a Radio CRC | Mi sto mettendo a disposizione di Conte! Lukaku? Bello averlo con noi su Neres…

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 1 settembre 2024) Ai microfoni diCRC ha parlato Giovanni Di, capitano del Napoli e protagonista della vittoria degli azzurri contro il Parma. Giovanni Diha guidato il Napoli anche in questa sofferta vittoria contro un Parma che ha messo in difficoltà e non poco gli azzurri di Antonio. Il capitano ha parlato ai microfoni diCRC, dando la sua disamina sulla partita vinta allo Stadio Diego Armando Maradona: “Èvincere anche così, all’ultimo minuto. È stata una vittoria importante voluta al massimo dalla squadra. Era una partita difficile, perché il Parma ha caratteristiche che possono metterti in difficoltà: siamonti della vittoria”, ha detto Di. Un passaggio anche su: “Romelu è arrivato da due giorni e si è subito messo adel gruppo.