De Laurentiis una campagna acquisti faraonica

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 1 settembre 2024) Aurelio Deha concluso un mercato davvero da top team. Gli ingressi di Rafa Marin, Spinazzola, ma soprattutto di Buongiorno, Neres, Lukaku, McTominay e Gilmour rendono quella della società azzurra una delle campagnemigliori di questa sessione estiva. Un esborso di denaro, poi, non indifferente. A fronte della mancata cessione di Osimhen, si può davvero affermare che sia stata una. Il presidente ha davvero accontentato Antonio Conte in ogni sua richiesta. Tanto che negli ultimi tempi il ds Manna ha vissuto praticamente a Londra. E già contro il Parma sono giunti i primi frutti. Il primo goal con la maglia del Napoli di Lukaku e l’ennesimo assist di Neres per Anguissa. Inoltre il brasiliano ha causato l’espulsione del portiere dei ducali Suzuki.