Conte-Lukaku la rivelazione dopo la partita col Parma | spunta una frase

(Di domenica 1 settembre 2024) Il retroscena è emerso subitolacole riguarda l’ingresso di Romeluin campo. Romeluè stato protagonista indiscusso della vittoria di ieri contro il. Il gol del pareggio ha di fatto dato il via a quella che è stata una rimonta importante, che ha permesso agli azzurri di portare a casa la seconda vittoria consecutiva ed altri tre punti da mettere in cascina. Un esordio, quello del bomber belga, che ha da subito scatenato l’entusiasmo dei tifosi che ora sperano di vedere proprio inun trascinatore indomabile per tutta la stagione. L’attaccante numero 11 è arrivato a Napoli con la consapevolezza di ritrovare anche Antonio: tra i due c’è un rapporto speciale, lo testimoniano le parole di queste settimane ma anche gli abbracci ed un passato recentemente che ha visto entrambi vincere insieme.