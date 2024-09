Apollo 13 | una Steelbook Vault Edition in 4K UHD davvero spaziale

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 1 settembre 2024) Nuova edizioneper l'avvincente film con Tom Hanks: una bellissima, un video 4K eccellente, un audio devastante (soprattutto in inglese) e i soliti buoni extra, ma con una mancanza. Ci sono film che a rivederli non ci si stanca mai. Uno di questi è sicuramente13, un must assoluto per chi vuole rivivere l'incredibile avventura dell'omonima navicella datata 1970, quando tre astronauti (con Tom Hanks a interpretare il comandante Jim Lovell) in rotta verso la luna subirono una sequenza di avarie alla navicella costringendoli ad annullare l'allunaggio, ma soprattutto a combattere una battaglia disperata per sopravvivere e ritornare sulla terra. Non a caso il film di Ron Howard aveva già ricevuto l'onore di una, ricca anche di gadget, ed era entrato a far parte di quella