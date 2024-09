A due mesi dalle elezioni la Francia prova ad uscire dallo stallo

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 1 settembre 2024) Dopo poco meno di duedalla fine dellelegislative, il presidente francese, Emmanuel Macron, riceverà lunedì mattina all’Eliseo l’ex premier ed ex ministro dell’Interno Bernard Cazeneuve. Le sui quotazioni per guidare il prossimo governo sono cresciute tantissimo. Bernard Cazeneuve è rispettato dalla destra e dalla sinistra. Da dirigente ha tenuto testa a momenti delicati. Bernard Cazeneuve sembra la personalità che attira meno opposizione. Nel Fronte Popolare di sinistra La France Insoumise ha manifestato la sua contrarietà mentre i socialisti sarebbero orientati a non votare subito la sfiducia. Bernard Cazeneuve sarebbe un “oppositore” con il quale il presidente Macron sarebbe costretto a coabitare.