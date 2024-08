US Open 2024 Errani Vavassori si qualificano per gli ottavi Battuta la coppia Rogers Galloway al super tie-break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Buona la prima per Andreae Saranel torneo di doppio misto allo US. Laazzurra ha sconfitto in tre set altie-il duo americano composto da Roberte Shelby, che così mette definitivamente fine alla sua carriera.si sono imposti con il punteggio di 2-6 6-3 11-9 dopo un’ora e un quarto di gioco e si sono qualificati così per glidi finale in quella che è la loro prima volta in doppio misto nello Slam americano, per unache aveva giocato insieme alle Olimpiadi di Parigi, perdendo nei quarti. Una partita che ha visto laamericana conquistare più punti rispetto a quella azzurra (58 contro 56). I vincenti disono stati 31, uno in più rispetto a quello di, che hanno commesso più errori non forzati rispetto ai loro avversari (16 contro 8).