Sparta Praga l’attacco funziona! Friis ritrova la vittoria

(Di sabato 31 agosto 2024) Loriprende il suo camminondo laper 0-2 nel campionato ceco, riconfermando il primo posto in classifica grazie alla prestazione vista in campo contro l’Hradec Králové. DOMINIO – Dopo il pareggio nella precedente sfida contro lo Slovacko, lorisponde con una prestazione solida e convincente, mettendo subito in chiaro le proprie intenzioni e chiudendo la pratica già nel primo tempo con le reti di Haraslin e Rrahmani. Loè sceso in campo determinato a non lasciare punti per strada e ha imposto il proprio ritmo fin dai primi minuti. All’8?, Lukas Haraslin ha aperto le marcature con un tiro preciso che ha sorpreso la difesa dell’Hradec Kralove, portando in vantaggio i suoi. La squadra non ha mai abbassato il ritmo e, sul finire del primo tempo, ha trovato il raddoppio con Arbnor Rrahmani, che ha siglato il 2-0 al 45’.