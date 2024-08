Serie A | pari Bologna-Empoli Lecce ok

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 31 agosto 2024) 20.31 Due gol istantanei valgono l'1-1 al Dall'Ara fraed. Beukema prolunga un corner, Fabbian insacca in solitudine al 2'. Un giro di lancetta e il cross di Pezzella pesca sul secondo palo Gyasi che di petto accompagna in rete. Partita vibrante, i felsinei provano a sfondare in tutti i modi, ma devono anche ringraziare Skorupski che nega il gol a Solbakken. Ilpiega 1-0 il Cagliari col gol di Krstovic al 26'. Salentini in dieci per tutta la ripresa (rosso diretto a Dorgu). Traversa di Lapadula all'89'.