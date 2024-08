MotoGp Marc Marquez fa la voce grossa | è pole ad Aragon

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 ago. (askanews) – Sepuò avere una grande occasione per centrare la sua prima vittoria in sella alla Ducati, sembra essere proprio quella del Gran Premio d’. Dopo essere stato il più veloce in entrambi i turni di ieri, il pilota del Gresini Racing ha ritrovato unaposition che gli mancava da Jerez e lo ha fatto dando una lezione sonora a tutta la concorrenza. L’otto volte campione del mondo ha fermato il cronometro su un tempo 1’46?766, lontano dal record del Motorlandche aveva fatto segnare ieri, ma abbastanza veloce da rifilare la bellezza di otto decimi ai più vicini degli inseguitori. Pedro Acosta finalmente è riuscito a vedere un bagliore di luce al fondo del tunnel che sembrava aver imboccato in questa seconda parte di stagione.