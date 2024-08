LIVE Italia-Argentina 1-2 Finale Mondiali volley U17 in DIRETTA | azzurri sotto 13-10 nel quarto set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-17 Mani out di Debonis da zona 4. 15-16 Parallela vincente per Zlatanov. 14-16 Brutta battuta per Carrera. 14-15 A segno Zlatanov con un tocco a due mani, l’torna a farsi. 13-15 Invasione D’Aversa. 12-15 A segno Argano dalla seconda linea. 11-15 Larga la parallela di Carrera. 11-14 Errore al servizio per l’. 11-13 LA PIPE DI ARGANOOO! 10-13 MURO CARRERAAAA! 9-13 Esce di pochissimo l’attacco di Argano. 9-12 Mani out Omarini. 9-11 A segno l’attacco di Argano da zona 2. 8-11 Errore in battuta per Debonis. 7-11 Muro Sinner, Albiceleste impeccabilerete in questo terzo set. 7-10 Attacco vincente di Argano. 6-10 Non riesce a recuperare Basso, punto. 6-9 Errore al servizio per l’. 5-9 Muro Pavon. 5-8 Errore al servizio per Tosti. 5-7 C’è l’errore di Debonis. 4-7 Larga la battuta di Omarini.