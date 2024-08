Calcio | Serie A Lazio-Milan 2-2 Leao salva Fonseca

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 ago. (Adnkronos) – Gara intensa con un secondo tempo molto spettacolare che ha sancito il 2-2 allo stadio Olimpico tra lae ilnella terza giornata diA. I rossoneri di, passati in vantaggio nel primo tempo, hanno condotto a lungo la sfida per poi subire l’1-2 delladi Baroni in 4? dal 62? al 66?. A quel punto il tecnico rossonero cambia assetto e inserisce Theo Hernandez e, oltra all’ex Roma Abraham e iltrova il 2-2 proprio con il numero 10 rossoneroche poi con il terzino francese, in polemica con l’allenatore, durante il cooling break della gara, sono rimasti isolati, senza partecipare con il resto della squadra. Un punto, merito proprio dell’escluso, che non basta a far superare la crisi delche sale ad appena 2 punti in tre gare mentre i biancocelesti salgono a 4 punti.