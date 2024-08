Affronti a Musk il Brasile blocca X | Addio libertà

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 31 agosto 2024) Il giudice Alexandre de Moraes, membro della Corte Suprema Federale del, ha emesso un'ordinanza che prevede la sospensione del social network X su tutto il territorio nazionale. La decisione, riportata dalla testata brasiliana G1, è stata notificata all'Agenzia Nazionale delle Telecomunicazioni (Anatel), che ha 24 ore di tempo per attuare il provvedimento. L'ordinanza di Moraes è una conseguenza del rifiuto da parte di X di conformarsi all'ordine di istituire un rappresentante legale in. Questa richiesta, avanzata dal giudice, mirava a garantire che la piattaforma operasse nel rispetto delle leggi nazionali. Mercoledì scorso, Moraes aveva concesso un ultimatum di 24 ore a X per adeguarsi, termine scaduto alle 20:07 di giovedì 22 agosto 2024.