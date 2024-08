Roberta Morise ed Enrico Bartolini si sono conosciuti a Castiglione della Pescaia luogo delle nozze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto 2024 – Le partecipazioni e i biglietti di ringraziamento agli invitatirealizzati con disegni a matita che ritraggono la campagna toscana. E anche il menu rispetterà la tradizione. Un menu ovviamente di livello, come si conviene a uno chef stellato. E’ uno dei matrimoni vip dell’estate toscana quello tra la presentatrice Rai, 38 anni e lo chef stellato, 44. E’ il secondo chef più stellato al mondo ed è anche lui un volto tv, avendo partecipato tra l’altro come giurato a Celebrity Chef, il programma di Alessandro Borghese in cui due vip si sfidano in cucina.racconta i festeggiamenti su Instagram. La coppia ha un figlio, Gianmaria, quattro mesi. La cerimonia e la festapiuttosto intime.