Morto mentre pesca in apnea | l’allarme il tragico ritrovamento notturno Chi era Marco Bruno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Grosseto, 30 agosto 2024 – Va are inma scompare, ritrovato senza vita nella notte dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. La vittima è un fiorentino di 67 anni,, che dopo essersi tuffato nel pomeriggio di mercoledì intorno alle 17,30 non è più rientrato in superficie.è quindi scattato dopo le 20, quando gli amici dell’uomo, non vedendolo rientrare, hanno allertato gli uomini della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco per le ricerche, in un’operazione congiunta assieme alla Guardia di Finanza e ai Carabinieri Forestali. Su richiesta della Direzione marittima di Livorno, il nucleo sommozzatori del comando di Firenze è quindi partito alla volta di Porto Ercole, dove si è imbarcato sul battello dei Vigili del Fuoco facendo rotta verso l’isola di Giannutri, per la ricerca dell’apneista scomparso durante una battuta di