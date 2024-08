Mio marito Marco… Anita scomparsa nel nulla da giorni Solo adesso spuntano dei messaggi choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) Barbarano del Capo, un tranquillo borgo del Salento, è stato scosso dalla misteriosadiMonika Profico, una donna di 40 anni, avvenuta il 2 agosto scorso. La ragazza, residente nel paese con la sua famiglia, è uscita di casa nel pomeriggio senza farvi più ritorno, lasciando dietro di sé un vuoto che ha gettato nel panico l’intera comunità.Monika, descritta come una ragazza solare e sempre pronta a donare un sorriso, era conosciuta da tutti nel piccolo paese. Gli occhi sono tutti puntati suldella 40enne, sopratutto dopo alcunicomparsi sui social di. >> Omicidio Sharon Verzeni, fermato dai carabinieri un 31enne: è l’uomo della bicicletta Secondo quanto riporta La Repubblica, circolano alcuni post che la donna avrebbe scritto per spiegare i motivi del suo gesto: “Sono scappata, non cercatemi. Mioera un uomo violento.