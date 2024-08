Lugo confermato il roster | L’obiettivo? I playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) "L’entusiasmo sarà l’arma in più della nostra stagione". Parola di Federico Baroncini, coach della prima squadra e responsabile del settore giovanile degli Aviatorsche hanno inaugurato martedì la nuova stagione in vista del debutto in Divisione Regionale 1. Un torneo a cui la dirigenza ha deciso di partecipare rinunciando alla serie C, scelta che ha avuto come obiettivo quello di ripartire da un progetto basato anche sulle giovanili e sposato in pieno anche dai giocatori, visto che quasi tutto ildella scorsa stagione è stato. A loro si sono aggiunti ragazzi della Raggisolaris Academy reduci dal doppio impegno in Under 19 Gold e in Divisione Regionale 1 (Rosetti, Cortecchia, Belmonte e Caramella), per creare un mix tra gioventù ed esperienza che può ben figurare nella vecchia serie D.