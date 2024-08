L’Arsenal subisce un duro colpo da parte di Merino con il centrocampista escluso per qualche settimana

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-08-30 15:09:19 Riportiamo fedelmente quest'ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull'ottimo sito 101greatgoals: IldelMikeldovrà restare fuori per un periodo dopo aver riportato un infortunio alla spalla in allenamento. Il nazionale spagnolo è arrivato ai Gunners solo martedì dalla Real Sociedad, ma dovrà aspettare per esordire in seguito a un bizzarro incidente che ha coinvolto il difensore centrale Gabriel.