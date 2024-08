Istat | L’inflazione rallenta in Italia +11% ad agosto Giù i prezzi energetici Nell’eurozona cala al 22%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 30 agosto 2024) Secondo le stime preliminari, nel mese di2024 l’indice nazionale deial consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,2% su base mensile e dell’1,1% su base annua, da +1,3% del mese precedente. Lo comunica l’. Il lievemento del tasso d’inflazione, spiega l’, riflette in primo luogo l’ampliarsi della flessione su base tendenziale deidei Beninon regolamentati (da -6,0% a -8,6%) e dei Beni durevoli (da -1,2% a -1,8%), ma anche la decelerazione deidei Servizi relativi all’abitazione (da +2,7% a +2,5%). Un sostegno alla dinamica dell’indice generale si deve invece all’accelerazione deidei Beniregolamentati (da +11,7% a +14,0%) e, in misura minore, dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,2% a +2,9%) e dei Beni alimentari lavorati (da +1,6% a +1,8%).