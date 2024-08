Inter-Atalanta derby di expected goals Lautaro c’è | dal 2019 sempre in rete nelle prime tre giornate

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il primo big match di Serie A 2024/2025 è, in programma alle 20:45 di stasera, venerdì 30 agosto. Lo è per la storia recente del calcio italiano (entrambe ieri hanno scoperto le rispettive avversarie nella nuova Champions League), ma anche per i dati statistici di questo avvio di campionato: la squadra di Simone Inzaghi ha fatto registrare un valore didi 4.4 dopo leduedi Serie A, meno solo dei bergamaschi di Gian Piero Gasperini che si sono spinti fino ad un valore di 4.9. A San Siro quindi va in scena già uno scontro diretto Scudetto nell’ultimo giorno di un mercato radicalmente diverso per le due squadre. L’ha fatto i compiti con estrema puntualità e si è ritrovataultime settimane a dover piazzare affari di secondo piano.