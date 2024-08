Corsia riservata 90-91 La svolta dopo dieci anni | lavori tra Zavattari e Lotto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Stavolta ci siamo. Le scritte sulle cesate di cantiere recitano "in corso". Le opere per la realizzazione della nuovaper la linea filoviaria 90-91 nel tratto da piazzaa piazza Stuparich sono entrate finalmente nel vivo, in particolare nel tratto tra piazzae piazzale, dove gru e operai ieri erano in azione. Finalmente, dicevamo, sì, perché è da più diche si parla di questo tratto di preferenziale che andrebbe a completare, o quasi, la principale circolare dei mezzi pubblici intorno alla città . Ma finora il progetto della-Stuparich era rimasto sempre nel cassetto.