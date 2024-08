Calciomercato Napoli per la fascia destra spunta uno svincolato ex Salernitana

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ultime ore diper il, il club azzurro è alla ricerca di un esterno destro:anche il nome di unoex della. Sono ore cruciali per ilitaliano, lo stop alle trattative è fissato per questa sera a mezzanotte e quindi un po’ tutti i club si stanno affrettando a chiudere acquisti e cessioni. Anche ilsarà protagonista, visto che i partenopei sono alla ricerca di un secondo centrocampista da acquistare, ma anche di un nuovo esterno di. I nomi in cima alla lista del d.s. Giovanni Manna sono quelli di Ebimbe dell’Eintracht Francoforte, per il quale ancora non c’è accordo sulla formula del trasferimento, ma anche Pol Lirola, che potrebbe arrivare praticamente in prestito a gratis dal Marsiglia.