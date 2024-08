Calciomercato Inter – Atalanta probabili formazioni | ultimi aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024) La fine dianticiperà quella delestivo, che l’sembra chiudere prima che lediventino ufficiali e in anticipo sulle altre squadre italiane. Ovvero a mercato ancora aperto. Quali saranno le ultime mosse nerazzurre in questa sessione? MILANO – Le “distrazioni” sono praticamente terminate con il Sorteggio della UEFA Champions League, andato in scena presso il Grimaldi Forum di Monte Carlo (Principato di Monaco). L’di Simone Inzaghi finalmente conosce le sue prime avversarienazionali. Due inglesi (Arsenal e Manchester City) e altrettante tedesche (Bayer Leverkusen e Lipsia). Una monegasca che gioca in Francia (Monaco), una ceca (Sparta Praga), una serba (Stella Rossa) e una svizzera (Young Boys). La Champions League, però, adesso può aspettare.