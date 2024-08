Bomboloni con vista mare | la magia dei krapfen sul litorale romano

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’estate comincia e finisce quando le dita si sporcano di zucchero. Almeno, è così che si fa a Ostia, sul lungodei romani: la giornata in spiaggia non decolla senza prima una tappa da Paglia, con il mitico «dirigibile» dei. E va bene, il dirigibile non c’è più, ma la ricetta dei(non proprio delle classiche bombe, l’impasto è più leggero, etereo e scioglievole) è la stessa del 1935, anno di apertura di questa bottega a pochi passi dal. IdelUna spolverata di zucchero semolato e il gioco è fatto: queste dolci bontà rotonde sapranno conquistare anche chi non ama il fritto grazie al loro bel bilanciamento tra pasta e ripieno.