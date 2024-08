Avellino c’è Viteritti per la fascia destra

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUltime ore di mercato per l’. Dopo l’ufficialità di Patrick Enrici, la società piazza un nuovo puntello per la. La scelta è ricaduta su Orlando, classe ’94 nelle ultime tre stagioni al Monopoli. Nell’ultima stagione ha collezionato 31 presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie C condite da 3 gol con i gabbiani di Puglia. Ha indossato anche le maglie di Acri, Legnano, Rende e Potenza per un totale di 206 presenze, 10 reti e 23 assist in tutte le competizioni di Serie C (campionato, playoff e coppa). Nella stagione attuale ha giocato le due gare di Coppa Italia di categoria con la formazione pugliese, giocando da esterno destro a tuttanel 3-5-2 e nel 3-4-1-2 di Alberto Colombo. L’intesa è stata raggiunta su base biennale per il terzino di Acri.