A secco o sott’acqua nel Sannio esiste la quinta stagione | quella del disagio

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti‘Pioggia o afa, per pari sono’. Come la si vuol girare, alla fine il grado diè sempre lo stesso per la città di Benevento (e anche per la provincia se si vuole essere onesti). Pare che ilviva unadelche dura 12 mesi, senza distinzione di condizione. Fa caldo? L’acqua viene razionata, le chiusure sono programmate e il razionamento deve essere quasi obbligatorio. Mancano le piogge, laè troppo secca e la terra è arida, insomma non c’è il rifornimento naturale. E quindi i rubinetti vanno ain notti in cui il termometro ha fatto toccare cifre da tardo pomeriggio o mattinata. Questo senza tenere conto di tutte le volte che l’emergenza è arrivata in assenza di avviso, cioè ‘cotta e mangiata’. Tubature troppo fragili che troppo spesso si segnalano per guasti improvvisi e cose del genere.