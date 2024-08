Toscanini infiammò New York Duemila lettere a Dear Maestro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un’importante opera veneziana torna unita, dopo secoli di dispersione, alle Gallerie dell’Accademia. Si tratta degli affreschi di Giorgio Vasari per la “Camera Nova” di Palazzo Corner Spinelli, recuperati dall’istituzione pubblica in un processo assai lungo, che è durato quarant’anni, come spiega il catalogo uscito in occasione della presentazione della nuova sala presso la Loggia Palladiana, dove è stato allestito negli ultimi anni un nuovo percorso museale, con sale magnifiche dedicate a Jacopo Bassano, al Savoldo, a Lorenzo Lotto. Il capolavoro veneziano di Giorgio Vasari (a cura di Giulio Manieri Elia, direttore dell’istituzione, Marsilio Arte) illustra come l’artista toscano fosse giunto a Venezia, chiamato nel 1541 dall’amico Pietro Aretino, cui lo legava la città d’origine, che aveva un ruolo di iconografo per Tiziano, a cui era legato.