Tante altre agevolazioni | c' è anche il bonus giovani 2024

(Di giovedì 29 agosto 2024) Nelsono attivi numerosiper i, introdotti da diversi provvedimenti legislativi nuovi o prorogati dagli anni precedenti. Si tratta difiscali o economiche molto vantaggiose per accedere alle attività culturali, di svago e non solo. Il “” prevede la possibilità di richiedere la “Carta della cultura” e la “Carta del merito”, ciascuna del valore di 500 euro, cumulabili tra loro. È possibile acquistare i beni consentiti fino al 31 dicembre. Inoltre, nel modello 730/, è confermata una detrazione IRPEF del 20% del canone di affitto pagato, fino a un massimo di 2.000 euro, per idi età compresa tra 20 e 31 anni non compiuti.