Strizzolo il Cosenza è l’unica pretendente Più difficile piazzare Tremolada e Oukhadda

(Di giovedì 29 agosto 2024) Le ultime 48 ore di mercato avranno una direzione unica e chiara: provare (e ormai va sottolineato più volte il verbo "provare") a sistemare i giocatori per il momento esclusi dal progetto. Esclusi, per altro, da un bel pezzo. E ciò significa che tutto questo mercato non l’hanno, effettivamente, avuto. Partiamo da chi, nelle ultime ore, potrebbe veder concretizzarsi i timidi accostamenti di questi giorni, ovvero Luca. È ildi Alvini la squadra maggiormente interessata, più defilate Reggiana e Carrarese che non sembrano aver scaldato i cuori dell’attaccante e del Modena stesso in sede di dialoghi. I calabresi sono alla ricerca di un colpo in attacco e di esperienza, il contratto discade nel 2025 e a fronte di un indennizzo i canarini saluteranno l’ex Cremonese. Più complicate, invece, le situazioni di. Si sapeva, vien da dire.