Roma | al via maxi operazione di bonifica su Monte Mario

(Di giovedì 29 agosto 2024) Domani iniziano i lavori di pulizia e messa in sicurezza dell’area dopo l’incendio Domani mattina, all’alba, inizierà auna vastadisulla panoramica di, che coinvolgerà via Falcone e Borsellino e via dei Cavalieri di Vittorio Veneto. L’iniziativa arriva in seguito all’incendio che ha recentemente devastato la collina, e vedrà la partecipazione di vari dipartimenti del Comune di, ciascuno impegnato nelle proprie aree di competenza. In una nota, il Comune diha dichiarato che “l’intervento punta a mettere in sicurezza la collina attraverso unainterdisciplinare”. Per permettere lo svolgimento delle attività, sarà necessario chiudere al traffico veicolare l’intera strada dalle ore 6 di venerdì 30 agosto alle ore 16 di sabato 31 agosto in entrambi i sensi di marcia.