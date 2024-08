Previsioni meteo per il 29 agosto 2024 in Italia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 29 agosto 2024) La giornata del 29sarà caratterizzata da un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con prevalenza di sole al Nord e al Centro, mentre il Sud rimarrà interessato da instabilità temporanea. Temperature in lieve rialzo, con punte fino a 36°C nelle zone più calde. Vediamo lenel dettaglio. L’estate continua a dominare il panoramarologicono, nonostante alcune aree del Sud siano ancora influenzate da correnti instabili. Il Nord e il Centro del paese godranno di condizioni stabili grazie alla risalita di un’area di alta pressione, con cieli prevalentemente sereni e temperature in aumento, raggiungendo picchi di 34-36°C in Pianura Padana e nelle aree interne del Centro.