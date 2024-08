Piazza Cambiaghi pronta per l’autunno inoltrato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Non solo via Bergamo. Un altro luogo iconico di Monza si appresta a tornare davanti agli occhi dei cittadini con un nuovo volto. I lavori di riqualificazione di, la grande area tra via Visconti e via Colombo, stanno proseguendo a spron battuto dal 25 giugno, da quando cioè si è iniziata a rifare tutta la pavimentazione di 6mila metri quadri della, per un costo di 1 milione e 100 mila euro. La fine delle opere, prevista originariamente a inizio autunno, potrebbe slittare di un poco, "ma sempre rimanendo, quasi sicuramente, nel corso della stagione autunnale", assicura il vicesindaco e assessore al patrimonio Egidio Longoni. Sarà quello il momento in cui laverrà restituita ai cittadini e al tradizionale mercato del giovedì e del sabato.