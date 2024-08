Paralimpiadi 2024 Pancalli | Tokyo? Difficile replicare ma siamo ottimisti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Al via domani la XVII edizione dei Giochi Paralimpici estivi, che si disputerà a Parigi fino a domenica 8 settembre. L’Italia, con la delegazione più numerosa della storia, formata da 141 azzurri, 70 uomini e 71 donne, i quali saranno in gara in 17 discipline, punta a migliorare quanto fatto nella scorsa edizione di2020, in cui si portò a casa ben 69 medaglie, delle quali 14 ori, 29 argenti e 26 bronzi. I due portabandiera dell’Italia nella cerimonia d’Apertura sono Ambra Sabatini e Luca Mazzone accompagnati anche dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca, il quale ha parlato ad ANSA delle sue aspettative: “Le emozioni sono tantissime e sono sempre quelle che si accompagnano ad una spedizione paralimpica: c’è la soddisfazione di aver già raggiunto un risultato importante, ovvero la delegazione più ampia di sempre”.