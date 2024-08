Mondragone | i rifiuti nella nebbia

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 29 agosto 2024). La gestione deicontinua, come sempre, ad essere insoddisfacente e, soprattutto, a non rispettare quanto stabilito dalle regole d’ingaggio (capitolato). La città anche in questa estate 2024 ha fatto mostra di cumuli d’immondizia sparsi qua e là, come puntualmente documentato, tra gli altri, dall’attento Antonio Belli di Fratelli d’Italia. La città è sporca oggi con Lavanga, come lo era ieri con Pacifico, in assoluta continuità, come abbiamo già avuto modo di denunciare: https://www.pupia.tv/2023/11/caserta-provincia/-ambc-e-dopo-pacifico-anche-lavanga-falli-miseramente-sui-/560975. E – come sempre – tutto il settore continua a restare avvoltopiù fitta. Negli anni l’AMBC è intervenuta varie volte per cercare di diradarle, ma purtroppo si infittiscono sempre di più.