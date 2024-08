Modena gli asportano raro tumore | sterno e torace ricostruiti con protesi stampata in 3D

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un complesso intervento di asportazione di une di ricostruzione condi parte delloe delè stato eseguito su un uomo di 43 anni, residente in Puglia, da un’equipe che ha visto la collaborazione di tre ospedali modenesi. I dettagli dell’intervento, il primo di questo genere in Italia, tra i pochissimi al mondo, sono stati presentati oggi in conferenza stampa all’ospedale civile di Baggiovara, tra i protagonisti del caso, insieme all’Hesperia Hospital e al Policlinico di. Il paziente ora sta bene, è stato dimesso e sarà seguito nei prossimi mesi dal punto di vista clinico e radiologico. “Si era rivolto al nostro reparto circa un anno fa – spiega il prof.